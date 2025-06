Rowing all’aperto: movimento consapevole per ritrovare energia e forma fisica

Istockphoto

C’è un momento, ogni anno, in cui il corpo sente il bisogno di riattivarsi. Succede quando le giornate si fanno più lunghe, il sole torna protagonista e la natura intorno a noi si risveglia in tutta la sua vitalità. Giugno è quel mese di passaggio in cui qualcosa cambia, dentro e fuori: cresce la voglia di prendersi cura di sé, di sentirsi leggere, di fare spazio. E cosa c’è di meglio che un po’ di movimento all’aria aperta, morbido ma efficace, per ritrovare energia, tono muscolare e serenità? Il rowing, o allenamento al vogatore, è una pratica che unisce tutto questo: è completa, coinvolgente e alla portata di tutte. Se fino a ieri era considerata una disciplina da palestra o da atleti, oggi si riscopre come esperienza di benessere globale, capace di tonificare il corpo, alleggerire la mente e armonizzare il respiro. E la bella notizia è che si può praticare anche all’aperto: basta un vogatore portatile e uno spazio tranquillo – in giardino, in terrazzo, in riva al lago o sotto un portico. Il risultato? Un’attività dolce ma intensa, che scolpisce e rilassa allo stesso tempo.

Il gesto del remare: semplice, naturale, benefico

Remare non è solo una questione di forza. Al contrario, è un gesto fluidissimo e armonico, che coinvolge l’intero corpo con movimenti lenti, continui, profondi. In ogni colpo di remi lavorano le gambe, gli addominali, la schiena, le spalle, le braccia. E tutto avviene con dolcezza, senza scossoni, senza impatto sulle articolazioni. Questo rende il rowing una disciplina ideale anche per chi non ha molta esperienza, per chi torna ad allenarsi dopo un periodo di stop o per chi cerca un’attività rispettosa del corpo. Le articolazioni non vengono sollecitate in modo violento e la postura migliora sensibilmente grazie all’attivazione costante del core e dei muscoli posturali. La spinta parte dalle gambe, passa per l’addome e arriva alle braccia: una catena muscolare che lavora in sinergia, regalando tonicità e forza diffusa. Non serve fare tutto subito: ogni movimento può essere dosato in base alla propria condizione fisica e al proprio ritmo.

Tono e resistenza in equilibrio

Uno degli aspetti più interessanti del rowing è che unisce tonificazione e allenamento cardiovascolare, senza estremi, senza forzature. È un lavoro completo che brucia calorie, stimola il metabolismo e migliora la resistenza, ma sempre con un approccio misurato, che lascia spazio al respiro e al recupero. È particolarmente apprezzato dalle donne perché rafforza e definisce la parte alta del corpo – braccia, spalle, dorso – che spesso viene trascurata negli allenamenti più tradizionali. E al tempo stesso coinvolge attivamente glutei, addome e gambe, restituendo un corpo armonico, snello e tonico, senza carichi eccessivi né aumento di massa indesiderato. È un modo intelligente di allenarsi: completo, efficace e rispettoso del corpo.

Un’attività per tutte

Non esistono limiti di età o di forma fisica per iniziare a remare. Il rowing è adattabile e progressivo, il che significa che ognuna può costruire il proprio percorso, con gradualità e ascolto. Non serve correre, saltare o sollevare pesi: basta imparare il gesto base e ripeterlo con costanza, migliorando giorno dopo giorno. Anche se all’inizio può sembrare complesso, il movimento della remata diventa presto automatico e gratificante, come una danza lenta e ritmica tra forza e respiro. La possibilità di regolare l’intensità permette di fare sessioni più soft nei giorni di stanchezza, o di aumentare lo sforzo nei momenti in cui si ha più energia.

È anche una forma di movimento sicura, che non mette a rischio ginocchia, schiena o caviglie, e che può essere praticata anche in presenza di piccoli fastidi articolari, con le dovute attenzioni.

Movimento consapevole: respiro, ritmo, presenza

Oltre ai benefici fisici, il rowing ha una componente profondamente meditativa. Il gesto ripetitivo, la concentrazione sul movimento e la connessione con il respiro creano uno stato di presenza simile alla meditazione attiva. È come se ogni colpo di remo aiutasse a svuotare la mente, a lasciare andare i pensieri e a ritrovare il proprio centro. In un mondo che ci chiede sempre di essere veloci e produttivi, remare diventa un atto di lentezza consapevole, in cui corpo e mente si incontrano. È uno spazio che ci regaliamo per ascoltarci, per sentire i muscoli che si allungano, il cuore che si attiva, il fiato che si fa profondo. Anche solo 15-20 minuti di rowing possono diventare una pratica quotidiana di cura di sé, in cui il movimento non è solo uno sforzo, ma un modo per tornare a sentirsi bene, presenti, in equilibrio.

Il valore del contatto con la natura

Praticare rowing all’aperto amplifica tutti questi benefici. Che si tratti di un parco, di un giardino o di un angolo soleggiato del terrazzo, l’ambiente naturale accompagna il gesto e lo rende più piacevole, più sensoriale, più vivo. Il vento tra i capelli, il sole che accarezza la pelle, gli uccellini in sottofondo: tutto diventa parte della pratica, e il corpo si muove in sinergia con il paesaggio. È un’occasione per staccare davvero, per uscire dalla casa e dalle abitudini, e per godere di un momento che è solo tuo. Allenarsi in mezzo al verde, anche in modo semplice, ha un impatto diretto sullo stato d’animo: riduce lo stress, migliora l’umore, abbassa i livelli di tensione. Non serve un bosco o un lago: a volte basta una pianta in balcone e un po’ di silenzio per ritrovare quella connessione con la natura che ci rigenera dentro.

Rema verso il tuo benessere

Il rowing all’aperto è più di un allenamento. È una pratica di ascolto, equilibrio e bellezza, che lavora sul corpo e alleggerisce la mente. È adatta a chiunque voglia prendersi cura di sé in modo completo, armonioso e dolce. Se stai cercando un’attività che unisca tonificazione, cardio dolce e movimento consapevole, prova a remare. Fallo per respirare meglio, per sentirti più forte, per ritrovare quella sensazione di benessere che parte dal centro e si irradia ovunque. Magari proprio in questo mese, mentre la luce aumenta e tutto intorno a te si rinnova. È il momento perfetto per muoverti verso una versione di te più leggera, vitale e presente. Un colpo di remo alla volta.

Silvia Trevaini

VideoNews