Gomma da masticare: tra storia, cultura e salute nascosta in un gesto quotidiano

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Un piccolo gesto, quasi impercettibile, ma che accompagna milioni di persone ogni giorno: aprire una confezione, scartare una tavoletta e iniziare a masticare. La gomma da masticare, o chewing gum, è entrata nelle nostre vite in punta di piedi e oggi è una presenza costante, dal banco delle tabaccherie alle scrivanie degli uffici, dalle tasche dei ragazzi alle borse delle mamme. Per molti è solo un passatempo, per altri un “rituale” legato al benessere, alla concentrazione o al bisogno di scaricare tensione. Dietro a questo gesto semplice si nasconde una storia affascinante che attraversa culture, epoche e continenti: dalle resine naturali masticate dagli antichi popoli alle gomme industriali moderne, passando per i soldati americani e i grandi film di Hollywood. Non solo: la ricerca scientifica negli ultimi decenni ha iniziato a studiare seriamente gli effetti della masticazione sul corpo e sulla mente, scoprendo che dietro a quel ritmo costante c’è molto più di quanto immaginiamo.

Una storia antica e sorprendente



La pratica di masticare sostanze vegetali è antichissima: i Maya e gli Aztechi usavano il chicle, la linfa dell’albero di sapodilla, mentre i Greci apprezzavano la resina del lentisco, conosciuta per le sue proprietà antibatteriche. In quelle culture la masticazione non era solo un passatempo, ma un modo per rinfrescare l’alito, proteggere i denti o accompagnare momenti di socialità. Il chewing gum moderno, invece, nasce nell’Ottocento negli Stati Uniti e conosce il suo boom nel Novecento, quando diventa un prodotto di massa. In Italia arriva nel dopoguerra grazie ai soldati americani, che distribuivano gomme ai bambini come gesto di amicizia e curiosità verso il “nuovo mondo”. Da lì la diffusione è stata rapidissima: ogni regione ha coniato un nome proprio, cicles, cicca, ciunga, masticone, a testimonianza di quanto il prodotto sia entrato nel tessuto sociale. Oggi il chewing gum è un fenomeno globale che incarna due anime: quella pop, fatta di pubblicità colorate, cinema e cultura giovanile, e quella scientifica, legata ai suoi effetti sul benessere.

Gomma da masticare e immaginario collettivo

Negli anni Cinquanta, il chewing gum diventa icona di ribellione. Il celebre Marlon Brando in Fronte del porto lo rese un simbolo di anticonformismo e virilità, mentre poco dopo James Dean e altri divi ne consolidarono l’immagine legata a una gioventù irriverente e libera. Non mancarono, ovviamente, i detrattori: per molti rappresentava un gesto poco elegante, quasi volgare, soprattutto in contesti formali. Questa contrapposizione resiste ancora oggi: da un lato la leggerezza di un simbolo pop, dall’altro la critica di chi lo considera un vizio poco educato. Eppure, al di là delle mode e delle apparenze, il chewing gum ha iniziato a interessare seriamente anche la medicina e le scienze cognitive, che hanno cercato di comprenderne l’impatto reale sul nostro corpo.

Benefici per la salute orale



Uno degli aspetti più studiati riguarda l’igiene orale. Masticare gomme senza zucchero stimola la salivazione, che a sua volta contribuisce a lavare via residui di cibo, neutralizzare gli acidi prodotti dai batteri e rinforzare lo smalto dentale grazie al calcio e al fosfato presenti nella saliva. In altre parole, ogni gomma masticata diventa una sorta di “spazzolino naturale” temporaneo. Naturalmente non può sostituire la corretta igiene dentale, spazzolino e filo restano indispensabili, ma può essere utile in situazioni in cui non si ha modo di lavarsi subito i denti. Non a caso, molte associazioni odontoiatriche internazionali consigliano il chewing gum senza zucchero come complemento pratico e quotidiano.

Un carburante per il cervello



La masticazione non è solo un gesto meccanico: stimola il sistema nervoso. Diversi studi hanno dimostrato che masticare chewing gum può migliorare l’attenzione e la memoria a breve termine, probabilmente perché aumenta il flusso sanguigno al cervello e mantiene la mente in uno stato di vigilanza leggero ma costante. È un piccolo “trucco cognitivo” che può rivelarsi utile in momenti di calo energetico, durante lo studio o in ufficio, senza ricorrere necessariamente alla caffeina. Alcuni ricercatori hanno perfino ipotizzato che il ritmo della masticazione abbia un effetto simile a una musica di sottofondo: calma il sistema limbico e aiuta la mente a mantenere la concentrazione.



Masticare contro lo stress



La gomma da masticare è spesso la risposta automatica a tensioni e nervosismi. E non è solo un’impressione: la scienza conferma che la masticazione riduce i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Per qualcuno è un modo per evitare di mordicchiare unghie o labbra, per altri un’alternativa agli spuntini ipercalorici che accompagnano ansia e noia. Alcuni studi hanno evidenziato che masticare una gomma durante situazioni di ansia, prima di un esame, di un colloquio o di una presentazione, riduce la percezione soggettiva di stress e migliora la performance. È una sorta di “valvola di sfogo” semplice, accessibile e immediata, che non sostituisce tecniche strutturate come lo yoga o la mindfulness, ma le affianca nella quotidianità.

Gli effetti collaterali: attenzione a non esagerare



Come per tutte le abitudini, anche qui il rischio è l’eccesso. Masticare troppe gomme può portare a gonfiore addominale, meteorismo o diarrea, soprattutto se contengono dolcificanti come sorbitolo e xilitolo, che in quantità elevate hanno un effetto lassativo. Anche la mandibola può risentirne, con tensioni muscolari e disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare. Per questo i dentisti e i nutrizionisti suggeriscono di limitare il consumo a poche gomme al giorno, preferendo quelle senza zucchero e considerandole un complemento, non un sostituto, di buone abitudini alimentari e di igiene orale. La gomma da masticare è molto più di un gesto abitudinario: è un frammento di storia culturale, un simbolo cinematografico, un passatempo e, al tempo stesso, un alleato per la salute. Con il suo duplice volto, ludico e funzionale, continua a dividere opinioni e ad accompagnare momenti della nostra vita quotidiana. Se usata con moderazione, può rinfrescare l’alito, aiutare i denti, stimolare la concentrazione e ridurre lo stress. Ma il suo valore più grande resta forse quello simbolico: un piccolo gesto che attraversa generazioni, capace di raccontare come cultura, salute e abitudini si intrecciano nelle nostre giornate.

Silvia Trevaini

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